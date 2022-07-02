دراسة: عسل النحل يدمر أغشية الخلايا السرطانية في 60 دقيقة

2022/07/02 | 11:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: وجدت دراسة أن مركبا في عسل النحل يمكن أن يدمر خلايا سرطان الثدي في...

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