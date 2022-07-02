الهجرة: إصدار 54 ألف وثيقة للعوائل النازحة

2022/07/02 | 11:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوضحت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم السبت، اسباب الحرائق المتكررة في مخيمات النزوح ، فيما أشارت الى إصدار 54 ألف وثيقة رسمية للعائلات النازحة التي تعرضت للفقدان والتلف.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عباس جهانكيز إن “الحرائق التي تتعرض لها مخيمات النزوح تحدث نتيجة أسباب متعددة وليس جميعها بسبب التماس الكهربائي، إنما في بعض الأحيان تكون بدوافع غير معلومة”، لافتاً إلى أن “الحريق الأخير في مخيم جمشكو بمحافظة دهوك نشب بسبب تماس كهربائي وفق التقارير الجنائية”.

وحول المقترحات باعتماد “البلوك” لبناء المخيمات التي تعرضت للحرائق في إقليم كردستان، أكد جهانكيز أن “موضوع البناء للمخيمات يتعارض مع توجهات حكومتي المركز والإقليم لأن العمل يركز على إعادة النازحين إلى ديارهم”، مبيناً أن “الوزارة حريصة على حل مشكلة مخيمات النزوح وتسهيل عملية إعادة العائلات الى قضاء سنجار”.

وعن جهود حل قضية فقدان وتلف الوثائق الرسمية للعائلات النازحة، قال جهانكيز إن “هنالك فريقاً من وزارة الداخلية يعمل على إصدار الوثائق الرسمية المفقودة والتالفة للعائلات النازحة”، مؤكداً أنه”تم إصدار 54 ألف وثيقة رسمية (الجنسية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن والبطاقة الوطنية)”.

وأضاف أن “تلك الوثائق دخلت ضمن سجلات البطاقة الوطنية”.

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