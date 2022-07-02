البنك المركزي يسجل 7 ملايين حساب مصرفي مفتوح

2022/07/02 | 11:55 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف البنك المركزي العراقي، السبت، عن تسجيل 7 ملايين حساب مصرفي مفتوح في العراق، فيما أشار الى ان موجودات القطاع المصرفي نمت بنسبة ٢١٪.وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف في مؤتمر مصرفي عقد على ارض معرض بغداد الدولي وتابعته /المعلومة/، إن “الحسابات تضاعفت الى اكثر من ٧ ملايين حساب مصرفي مفتوح […]

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