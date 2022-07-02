غداً.. ائتلاف المالكي يعقد اجتماع بشأن مرشح رئاسة الوزراء

2022/07/02 | 11:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن ائتلاف دولة القانون , السبت، عن عقد اجتماع موسع يوم غد الاحد لمناقشة عدة مواضيع وعلى رأسها اختيار مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء وابلاغ قادة الاطار بمرشح الكتلة, مؤكدا ان الاختيار سيتم وفق المواصفات التي حددها الاطار قبل يومين.

وقالت النائبة عن الائتلاف عالية نصيف إن “ائتلاف دولة القانون سيعقد اجتماعا موسعا يوم غد الاحد وتشكيل هيئة عامة لاختيار مرشح الكتلة لمنصب رئاسة الوزراء وفق المواصفات والمعايير التي حددها اجتماع الاطار التنسيقي بما فيهم النواب الشيعة من المستقلين”.

وأضافت نصيف، ان “الاجتماع سيناقش عددا من القضايا السياسية والوضع السياسي العام والعلاقة الجديدة مع القوى السياسية بعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية والتداعيات التي نجمت عنه” .

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