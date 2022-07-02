اليوم… 8 مباريات مهمة في بطولة أندية العراق للكرة الطائرة الشاطئية

2022/07/02 | 12:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تُقام اليوم السبت، 8 لقاءات مهمة ضمن منافسات بطولة أندية العراق للكرة الطائرة الشاطئية والتي تحتضنها العاصمة الحبيبة بغداد للفترة من 30حزيران ولغاية الثالث من تموز الحالي بمشاركة 24 فريق من مختلف محافظات العراق.وقد أسفرت نتائج يوم أمس الجمعة عن فوز بسطاملي على سنجار في أولى اللقائات بشوطين لواحد وحقق مصافي الشمال […]

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