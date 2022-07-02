صلاح يدخل تاريخ ليفربول براتب خيالي

2022/07/02 | 12:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة كشفت تقارير صحفية إنجليزية بنود العقد الجديد لمحمد صلاح مع ناديه ليفربول، والتي تنص على أن قائد المنتخب المصري سيتقاضى أعلى راتب في تاريخ النادي الإنجليزي.وأعلن ليفربول، في وقت سابق اليوم، […]

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