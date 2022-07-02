أسعار النفط ترتفع بسبب مخاوف من انقطاع الإمدادات

2022/07/02 | 12:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2%، بعد أن رجحت كفة انقطاع الإمدادات في ليبيا...

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