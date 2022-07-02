جواب أولي على أنفير خوجة بصدد كتاب -الإمبريالية والثورة- الحلقة الرابعة - الشرارة

2022/07/02 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الشرارة جواب أولي على أنفير خوجة بصدد كتاب "الإمبريالية والثورة"الحلقة الرابعةالفصل الثالثهل الحزب الشيوعي استثناء في الديالكتيك؟يستحق السؤال أن يطرح عندما نقرأ الانتقادات الموجهة من طرف أنفير خوجة إلى ماو حول مسألة "صراع الخطوط" والتناقضات الداخلية، إلى تنظيم الطليعة.I – ماو، مراجعة وتصحيح"إن ماو تسي تونغ نفسه تبنى ضرورة وجود خطين في الحزب".هذه الآراء تتعارض تماما مع ا ......





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