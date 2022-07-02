القبر المنسي في أنقرة - سعد محمد موسى

2022/07/02 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعد_محمد_موسى على سفح هضبة (خضرلك) المتاخمة لقلعة (أنقرة) كان يلوح هناك شاهد قبر وحيد يعتليه قوس حجري، وتحت ثراه كان يرقد شاعر العرب العظيم (أمرؤ القيس) الذي وافته المنية أثناء عودته من مدينة القسطنطينية عاصمة الدولة البيزنطية قاصداً دياره نحو مملكة كندة عام 540 ميلادي، وقد نقش على أحد الصخور المحيطة بالقبر بيت شعره الشهير:"قِفا نبكِ من ذكرى حبيبٍ ومنزلِبسقط اللوى بين الدخولِ فحوملِ"وقبل زوال الشمس، ......





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