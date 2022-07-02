2022/07/02 | 12:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، اليوم السبت، شمول جميع قطاعات مدينة الصدر غير المخدومة بقانون الدعم الطارئ، فيما حددت موعد تنفيذ مشروع (10×10).

وقال مدير العلاقات والإعلام في أمانة بغداد محمد الربيعي لوكالة الأنباء العراقية إن " عملية متابعة ودعم مشاريع مدينة الصدر في القطاعات المخدومة مستمرة وبشكل مباشرة من قبل أمين بغداد، والوكيل الفني".

وأضاف أن" الأمانة تعلن شمول جميع قطاعات مدينة الصدر غير المخدومة بالخدمات بعد استلام المبالغ المخصصة للأمانة من قانون الأمن الغذائي"، مبيناً أن" الأموال المخصصة للأمانة من القانون ستستكمل فيها مشاريع مدينة الصدر غير المخدوم وغير المشمول ضمن خطة 2021 و2022 ".

وأشار الى أن" 80% من مشاريع مدينة الصدر ستكتمل في منتصف العام 2023، من بينها البنى التحتية وإكساء الطرق وغيرها من المشاريع الأخرى".

وتابع الربيعي أن" المشاريع المستقبلية للمدينة هي إعادة إحياء مشروع (10×10) ضمن تسمية "توسعة مدينة الصدر" المجمع السكني الذي سيضم أكثر من 240 ألف وحدة سكنية على شكل مراحل".

ولفت الى أن" المرحلة الأولى ستكون بواقع 190 ألف وحدة سكنية في الجهة القديمة من (حي الدسيم) خلف السدة، والذي كان فيه مخطط (10×10) من قبل شركة " برودواي" البريطانية"، مبيناً أن" إكمال المشروع سيحال من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وبين أنه" جرى اجتماع بين أمانة بغداد والأمانة العامة لمجلس الوزراء وعمليات بغداد للايعاز بحماية الأراضي التي سينفذ عليها المشروع من التجاوزات، وتم أيضا رفع جميع التجاوزات الموجودة على الأرض".

وأكد أن" عملية تسوية التربة والفحوصات جارية حالياً للأرض، لغرض البدء بمرحلة توسعة مدينة الصدر عمودياً وأفقياً، ولإكمال المرحلة الأولى من المشروع الذي سيتضمن 90 ألف وحدة سكنية"، لافتاً الى أن" المشروع سيرى النور خلال نهاية العام الجاري ،وهنالك عمل جدي وشركات رصينة لتنفيذ المشروع بإشراف مباشر من قبل أمانة بغداد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة بغداد تكشف عن مراحل إنجاز 240 ألف وحدة سكنية في مدينة الصدر ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة بغداد تكشف عن مراحل إنجاز 240 ألف وحدة سكنية في مدينة الصدر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).