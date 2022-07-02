2022/07/02 | 12:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة أفاد تلفزيون الصين المركزي بانشطار منصة سفينة بحرية عائمة إلى نصفين، قبالة سواحل هونغ كونغ اليوم السبت، وعلى متنها 30 من أفراد الطاقم.وبحسب المصادر، “تلقى مركز تنسيق الإنقاذ البحري في هونغ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انشطار منصة سفينة بحرية قبالة سواحل هونغ كونغ على متنها 30 شخصا المركز الخبري الوطني.

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