أمير عبد اللهيان من دمشق: دخلنا مرحلة جديدة بكافة المجالات مع سوريا

2022/07/02 | 12:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم السبت، نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في مطار دمشق الدولي.

وعقب استقبال نظيره الإيراني، قال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، للصحفيين: “هذه الزيارة هامة جدا وتأتي بعد تطورات محلية وإقليمية ودولية كثيرة”.

وأضاف المقداد: “نقف إلى جانب إيران في متابعتها الحثيثة للملف النووي وندعم موقفها في هذا المجال”.

من جهته، أوضح أمير عبد اللهيان قائلا: “الزيارة الأخيرة للرئيس السوري بشار الأسد إلى إيران نقطة تحول في العلاقات بين البلدين ودخلنا مرحلة جديدة في المجالات كافة”.

وتابع: “إيران تدين العدوان الصهيوني صباح اليوم على جنوب طرطوس..



الكيان الصهيوني يحاول باعتداءاته إظهار دمشق كمدينة غير آمنة لعرقلة عودة المهجرين السوريين”.

المصدر: “سانا”

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