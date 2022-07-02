الأمن الوطني يحبط محاولات تهريب نحو (ألفي طن) من الحنطة

2022/07/02 | 12:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم السبت، إحباط محاولات تهريب نحو (ألفي طن) من الحنطة في عمليات أمنية متفرقة في أربع محافظات.وذكر بيان لجهاز الامن الوطني، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "من خلال عمليات التدقيق والمتابعة التي يقوم بها جهاز الأمن الوطني في عموم العراق، وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز الجهاز في محافظة النجف الأشرف من ضبط (1،500 طن) من الحنطة مُخزَّنة بشكل غير اصولي".وأضاف، أن "مفارزنا في محافظة الديوانية تمكنت من إحباط عملية تهريب لمحصول الحنطة بكمية تصل إلى (190 طن) كانت موزعة على خمس عجلات حمل وإلقاء القبض على أصحابها، فضلاً عن ضبط محاولة تهريب لمحصول الرز في المحافظة ذاتها بكمية تصل إلى (15 طن) من المواد المخصصة لأغراض السلة الغذائية(ممنوعة البيع والتداول)، حيث تم إلقاء القبض على المسؤول عنها". وأشار إلى، أن "مفارز الجهاز في محافظة نينوى ضبطت ست عجلات محملة ب (140 طن) من الحنطة المُعدة للبيع في السوق السوداء، وإلقت القبض على أصحابها". وتابع: "أما في محافظة واسط فقد تمكنت مفارزنا من ضبط عجلة حمل (نوع تريلة) مُعدة لتهريب محصول الحنطة بكمية تصل إلى (28 طن) كانت في طريقها إلى محافظة بابل حيث تم اعتراضها وإلقاء القبض على صاحبها". وأكد، أنه "تم مصادرة المواد المضبوطة أعلاه وتسليمها إلى الجهات ذات العلاقة وإحالة جميع المتهمين إلى الجهات القانونية لينالوا جزاءهم وفقاً للقانون".

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