2022/07/02 | 12:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت صحيفة “نيوزويك” من صدام وشيك بين الجيشين الروسي والأمريكي في سوريا، واعتبرت أنه بوسع واشنطن نزع فتيل الحرب، والانسحاب الكامل من سوريا في ظل التوتر غير المسبوق في أوروبا.وحذرت كاتبة المقال، الصحفية بوني كريستيان من أن “الأزمة في … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة نيوزويك تحذر من صدام وشيك في الجيشين الامريكي والروسي في سوريا) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة نيوزويك تحذر من صدام وشيك في الجيشين الامريكي والروسي في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).