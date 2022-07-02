مدينة إيطالية تفرض رسوم دخول على زائريها لتخفيف حركة السياحة

2022/07/02 | 12:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مدينة سياحية إيطالية عن فرض رسوم مالية على السائحين الذين يزورونها ليوم واحد فقط، وذلك من أجل تخفيف حركة ​السياحة​ الزائدة على قدرة المدينة وحجم استيعابها.وأصدر مجلس مدينة فينيسيا (​البندقية​) الإيطالية قرارا جاء فيه: “ستترواح الرسوم إلى البندقية من 3 إلى 10 يورو لليوم الواحد، وذلك اعتمادا على مدى ازدحام المدينة”.[…]

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