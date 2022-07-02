2022/07/02 | 12:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد عضو إئتلاف دولة القانون أحمد السوداني، بأن تحالف السيادة “السني” حسم أمره بالانضمام الى الاطار التنسيقي لتشكيل الحكومة المقبلة، مشيراً الى ان الموقف النهائي للحزب الديمقراطي الكوردستاني وبعض المستقلين مازال غير محدد.وقال السوداني : “أعتقد بأن تحالف السيادة … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون: الحلبوسي حسم امره بالانضمام الى الاطار التنسيقي لتشكيل الحكومة المقبلة) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة القانون: الحلبوسي حسم امره بالانضمام الى الاطار التنسيقي لتشكيل الحكومة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).