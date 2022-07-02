2022/07/02 | 13:00 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمن الوطني يحبط محاولات تهريب نحو 2000 طن من الحنطة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/02 | 13:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني يحبط محاولات تهريب نحو 2000 طن من الحنطة) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني يحبط محاولات تهريب نحو 2000 طن من الحنطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).