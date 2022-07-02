اليكتي ينفي وجود “اتفاق كردي” ويرجح الذهاب بمرشحين لرئاسة الجمهورية

2022/07/02 | 13:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..نفى القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي , السبت , وجود تقارب كردي كردي بشان الاتفاق على شخصية رئيس الجمهورية, مرجحا ذهاب الحزبين الكرديين الى مجلس النواب بمرشح واحد لكل منها .وقال السورجي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” التصريحات التي تتناقلها وسائل الاعلام عن مسؤولي […]

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