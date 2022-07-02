الديمقراطي الكردستاني: سنشكل الحكومة مع الاطار

2022/07/02 | 13:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، السبت، 2 تموز، 2022، أنه سيشكل الحكومة المقبلة والاتفاق على...

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