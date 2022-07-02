عملية أمنية لملاحقة الإرهابيين في ديالى

2022/07/02 | 13:12 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – ديالىنفذت قوة من اللواء 23 بالحشد الشعبي، السبت، عملية أمنية لتفتيش قرى وبساتين في أطراف قضاء خانقين بديالى بحثا عن الارهابيين.

وقال آمر اللواء 23 بشير العنبكي في بيان ورد للسومرية نيوز، "انطلقت صباح اليوم عملية أمنية لتفتيش قرى وبساتين في أطراف خانقين"، مضيفا أن "الهدف من العملية هو متابعة تحركات داعش وملاحقتهم وتأمين المنطقة لمنع الخروقات".

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