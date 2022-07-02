مقابلة صحفية مع الله - الحلقة العاشرة - سعود سالم

2022/07/02 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم - في هذه الحالة، هل يمكن معرفة من أنت، بغض النظر عن إشكالية الوجود أو عدمه؟- هويتي مزيج مركب من مئات الصور والمفاهيم التي هي نتاج الفكر البشري طوال فترة زمنية طويلة، نابعة عن تنوع نشاط الإنسان وتنوع بيئته وتاريخه.



ففي البدايات الأولى للأديان يبدو أن أول إله هو "آن" أو "آنو" في سجلات أخرى، تكون من زبد البحر وهو السماء العليا أو قبة السماء، غير أنه يبدو ككائن بعيد وقصي ولا يمارس عملا حقيقيا، نو ......





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