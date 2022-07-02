2022/07/02 | 13:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص أكد المدير العام لمديرية الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور رياض الحلفي ، اليوم السبت، ان الوزارة قادرة في الوقت الحالي على توفير العلاجات الخاصة بمرضي الكوليرا والحمى النزفية ضمن معدل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “إجراءات وقائية وليست علاجية”..



الصحة توضح بعض النقاط للسيطرة على الكوليرا والحمى النزفية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“إجراءات وقائية وليست علاجية”.. الصحة توضح بعض النقاط للسيطرة على الكوليرا والحمى النزفية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“إجراءات وقائية وليست علاجية”.. الصحة توضح بعض النقاط للسيطرة على الكوليرا والحمى النزفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).