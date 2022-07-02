2022/07/02 | 13:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه عدد من شركات السياحة والسفر في العراق، اليوم السبت، مناشدة للجهات الحكومية والبرلمانية بشأن القرارات المجحفة لهيئة السياحة، مؤكدة وجود ضرر لها باجبارها على دفع مبلغ 25 مليون دينار للهيئة.

واظهرت وثيقة، حصلت عليها (بغداد اليوم)، أن "الشركات تناشد رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ولجنة السياحة والاثار في مجلس النواب العراقي والسيد وزير الثقافة والسياحة والاثار وجميع الجهات المختصة في الدولة العراقية لانصافها من القرارات المجحفة التي تصدرها هيئة السياحة".

وأضافت إن "شركات السفر والسياحة في العراق ناشدت الحكومة من اجل رفع الحيف الذي لحقها من جراء القرار المجحف الذي اصدرته هيئة السياحة مؤخرا و الذي يطالب الشركات بدفع ضمان مالي نقدي مقداره 25 مليون دينار لصالح هيئة السياحة في المصرف الصناعي".

وبينت ان "هذه القرارات جاءت بالوقت الذي قامت اغلب دولة العالم بتخصيص دعم كبير للشركات بسبب الضرر الذي لحقها جراء جائحة كارونا حيث توقفت عن العمل لاكثر من سنتين ولم يتم تخفيف اجور الضرائب والماء والكهرباء والرسوم المطلوبة منها".

واشارت الى ان "الهيئة تقوم بالتفنن في خلق الرسوم وفرضها على الشركات بدلا من ان تتفنن في ايجاد المشاريع السياحية و الاستثمارية التي خولها بها القانون 14 لسنة 1996 كونها مستقلة اداريا و ماليا و تعمل على اساس الربح و الخسارة قانونا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركات السفر والسياحة ترفض "اجحاف الهيئة": لماذا ندفع 25 مليون دينار ؟ (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركات السفر والسياحة ترفض "اجحاف الهيئة": لماذا ندفع 25 مليون دينار ؟ (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).