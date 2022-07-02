منتسب يقتحم مقر شركة برمانة يدوية في السيدية وقوات الأمن تتدخل

2022/07/02 | 13:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بمحاولة تفجير مبنى شركة اهلية من قبل منتسب جنوبي بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "منتسبا في القوات الخاصة اقتحم مقر شركة تتعامل بالاقساط في منطقة السيدية ببغداد، نتيجة سوء تفاهم بينه وبين الشركة بسبب اخذ راتبه لدفع القسط الشهري".

وبين أن "المنتسب الذي يتمتع بإجازة حاليا هو داخل الشركة وبيده الرمانة ويريد تفجير الشركة"، مؤكداً أن "القوات الامنية تحاصر المكان في محاولة للسيطرة على الوضع".

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