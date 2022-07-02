محافظ الانبار يزور كربلاء ويبحث مع محافظها ازمة الكهرباء

2022/07/02 | 13:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم

الخطابي، اليوم السبت، مع محافظ

الانبار علي فرحان الدليمي ازمة الطاقة

الكهربائية والتي تعاني منها اغلب

المحافظات العراقية وسبل التعاون

المشترك بين المحافظتين في مختل

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