برشلونة يُعلن رحيل ثنائي الفريق.. ماذا قدّم لوك دي يونغ وأداما تراوري؟

2022/07/02 | 13:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي برشلونة رحيل الهولندي لوك دي يونغ والإسباني أداما تراوري، عن صفوف الفريق الكتالوني، عقب نهاية عقدهما 30 يونيو/ حزيران الفائت.

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