2022/07/02 | 13:21 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإطاحة بثالث مطلوب للقضاء ضمن قاطع عمليات شرق الانبار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ثالث إرهابي مطلوب شرق الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ثالث إرهابي مطلوب شرق الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).