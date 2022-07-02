بغداد تطالب النفط برفع حصة المولدات من الكاز الى 40 لتراً لكل KV

2022/07/02 | 13:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… طالب معاون محافظ بغداد لشؤون الخدمات قيس الكلابي، السبت، وزارة النفط بزيادة نسبة الكاز المجهز لتصل لنحو 40 لتراً لكل KV ، من أجل سد النقص الحاصل بساعات تشغيل الكهرباء الوطنية.وقال الكلابي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المشكلات التي يعاني منها المواطنون المرتبطة بأصحاب المولدات وآلية التشغيل للخطين الذهبي أو العادي، ناتجة […]

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