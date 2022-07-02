2022/07/02 | 13:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هزت صدمات عنيفة أركان سوق العملات المشفرة خلال الأشهر الثمانية الماضية، بخسائر تخطت قيمتها التريليوني دولار، وقد أشعلت عملة البتكوين موجة الخسائر وفقدت من قيمتها أكثر من 900 مليار دولار، بينما قيمة العملات المشفرة قبل الخسائر الضخمة بلغت ذورة 3.2 تريليون دولار.ورغم أن هذه الخسائر جزء كبير منها مبرر بسبب حالة الهلع […]

ظهرت المقالة خسائر تريليونية..



أداء نصف سنوي “كارثي” بسوق العملات المشفرة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خسائر تريليونية.. أداء نصف سنوي “كارثي” بسوق العملات المشفرة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خسائر تريليونية.. أداء نصف سنوي “كارثي” بسوق العملات المشفرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).