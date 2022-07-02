المرور تكشف عن خطتها خلال عيد الأضحى المبارك

2022/07/02 | 13:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- امنة السلامي

كشفت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، عن خطتها الخاصة بأيام عيد الأضحى المبارك.

وقال مدير إعلام المرور العميد زياد القيسي لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "بتوجيه من مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق الربيعي تم وضع خطة خاصة متكاملة الجوانب لتنظيم حركة السير والمرور خلال أيام عيد الأضحى المبارك"، لافتاً الى أن "الخطة تتضمن نشر دوريات إضافية من المتواجدة في المقرات".

وتابع القيسي أنه"سيكون هنالك استنفار لرجال المرور وسيتم تكثيف الدوريات في الأماكن الترفيهية والعامة"، مبيناً أن "الزخم المروري هو من سيحدد الحاجة الى القطوعات الآنية أم لا".

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