كان ملتقى للتجار والشعراء والظرفاء.. البيروتي حكاية أقدم المقاهي البغدادية

2022/07/02 | 13:25 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على ضفاف نهر دجلة عند رأس الجسر القديم في جانب الكرخ من بغداد، يبرز مقهى البيروتي، وهو أحد أهم مقاهي بغداد القديمة.كان أغلب رواده من التجار والشعراء والظرفاء، كما زاره رحالة إنجليزي معروف.

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