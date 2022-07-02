ترجيحات بتأجيل الإنتخابات البرلمانية في الإقليم

2022/07/02 | 13:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نائب رئيس برلمان كردستان، هيمن هورامي، أن المساعي التي بذلت لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية حول الإنتخابات البرلمانية لم تسفر عن نتيجة تذكر، مستبعدا إمكانية اجرائها في موعدها حتى لو اتفقت كل الأطراف.وقال هورامي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، وتابعته ايرث نيوز، إن “لدى الأحزاب رؤى مختلفة حول قانون […]

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