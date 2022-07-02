أستراليون يتظاهرون ضد إلغاء الولايات المتحدة حكماً تاريخياً عن الإجهاض

2022/07/02 | 13:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك الآلاف في احتجاجات صاخبة في أنحاء أستراليا السبت على إلغاء المحكمة العليا الأمريكية حق المرأة الدستوري في الإجهاض.

وألغت المحكمة يوم 24 يونيو/حزيران الحكم التاريخي لعام 1973 في قضية (رو ضد ويد)، وأعادت للولايات القدرة على حظر الإجهاض.

وفي أكبر تظاهرة في أستراليا، شارك نحو 15 ألفاً من النساء والرجال في مسيرة في ملبورن، حاملين لافتات كتبت عليها شعارات مثل «لقد استعرت هذه اللافتة من جدتي» و«للجميع الحق في الاستقلال الجسدي».

وقالت ليز والش، وهي من ضمن منظمي الاحتجاج في ملبورن: «نحن هنا لندافع عن حقوق النساء في أستراليا والعالم.



جُردت ملايين النساء في الولايات المتحدة من حقوقهن ونحن غاضبون لذلك».

وكما هو الحال في الولايات المتحدة الآن، تسن الولايات في أستراليا قوانين الإجهاض.



وشرَّعت نيو ساوث ويلز، وهي أكثر الولايات سكاناً في البلاد، الإجهاض في عام 2019، وكانت آخر ولاية تفعل ذلك.

وقالت متظاهرة في ملبورن تدعى جيرالدين بيلستون: «خرجت اليوم تضامناً مع النساء والفتيات في أمريكا احتجاجاً وتأييداً لحقهن في الاختيار ولأن الإجهاض يندرج تحت الرعاية الصحية ولكل امرأة الحق في ذلك»

رويترز

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