2022/07/02 | 13:31 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرور تكشف (خطة العيد): الزخم هو من سيحدد الحاجة إلى القطوعات الآنية من عدمها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/02 | 13:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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