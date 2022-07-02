سعد الصغير يعود لزوجته بعد اشهر من انفصالهما

2022/07/02 | 13:35 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت برلنتي عامر زوجة الفنان سعد الصغير، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، ظهرا فيه بالمنزل يحتفلان بعيد زواجهما، بعد أن كانت أعلنت انفصالهما في فبراير الماضي.وظهر سعد الصغير في الفيديو وهو يغني لزوجته، قبل أن يسألها عن … Readmore

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