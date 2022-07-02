الجفاف يعيد احياء نوع نادر من الافاعي شرق العراق

2022/07/02 | 13:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف الخبير البيئي جعفر الشمري، السبت، عن رصد نوع من الافاعي النادرة شرق العراق بفعل الجفاف.وقال الشمري في حديث لـ/ المعلومة/،انه “قبل اسبوعين توفي طفل صغير متاثرا بلدغة افعى في بستان صغير قرب حوض شروين(45كم شرق بعقوبة) في حادثة هي الاولى من نوعه خلال الموسم الحالي ثم تكررت هجمات الافاعي لكن تم […]

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