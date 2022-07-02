أسوأ الأطعمة والمشروبات لصحة الدماغ وفقا للخبراء

2022/07/02 | 14:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة يمكن لما تأكله أن يحدث فرقا كبيرا في صحة الدماغ طوال حياتك.وبغض النظر عن عمرك، فإنه لم يفت الأوان أبدا لبدء تناول الطعام بطريقة تمنحك أفضل دعم لصحتك العقلية.ولكن هناك […]

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