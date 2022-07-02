خبير مصري: إثيوبيا بدأت التخزين الثالث في سد النهضة

2022/07/02 | 14:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا وخبير المياه في جامعة القاهرة، أن إثيوبيا بدأت التخزين الثالث في سد النهضة منذ 20 فبراير الماضي، معتبرا ذلك خرقا رابعا على حساب مصر والسودان.وقال: “الأمر بدأ عندما تم تشغيل التوربين الأول، لكن الأخير … Readmore

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