2022/07/02 | 14:02 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة أكبر الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/02 | 14:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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