منتخب الشباب يلاعب نظيره اللبناني ودياً مساء اليوم

2022/07/02 | 14:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… يلاعب منتخبُ الشَباب نظيره اللبنانيّ ودياً، اليوم السبت، في ملعبِ الشعب الدوليّ.وستقام المباراة عند الساعةِ التاسعة مساءً ضمن استعداداتِ المنتخبين لبطولةِ كأس العرب التي ستقامُ في السعوديّة.وستكون المباراةُ مغلقةً إعلامياً، وذلك لاتفاقِ مدربي المنتخبين.وسيلتقي الفرقان مجدداً يوم الثلاثاء المقبل في ذات التوقيت.انتهى/ 25 ل

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