منتسب يهدد بتفجير شركة في بغداد: اخذوا راتبي بحجة الاقساط

2022/07/02 | 14:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أفاد مصدر أمني، السبت، بأن منتسبا أمنيا هدد بتفجير شركة تتعامل بـ”الاقساط” في العاصمة...

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