صحيفة: تمديد عقد نيمار مع سان جيرمان حتى 2027

2022/07/02 | 14:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: بعد تقارير كثيرة عن قرب رحيله، مدد نيمار عقده مع باريس سان جيرمان لموسمين...

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