تحليل.. سلوكيات الحلبوسي ستسرع باقالته من منصبه

2022/07/02 | 14:07 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد المحلل السياسي يونس الكعبي, السبت, أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مهدد بالازاحة من منه, عازيا ذلك لعدة أسباب ابرزها السلويكات التي يرتبكها.

وقال الكعبي ان ” السوكيات التي مارسها الحلبوسي ومازال يمارسها أدت الى بروز تذمر واضح لدى الأوساط السياسية السنية والعشائرية في محافظة الانبار والمحافظات المحررة” .

وأضاف ان ” الحلبوسي وحزبه تقدم يمارسان السطوة على مقدرات الانبار والمحافظات المحررة من خلال الاستحواذ على المناصب التنفيذية لحساب حزبه وابعاد الشخصيات المهنية المستقلة وكذلك المنتمية لاحزاب سنية معروفة , مما ولد تذمرا كبيرا دعتهم الى إعادة الحسابات والسعي لاسقاطة من كرسي الرئاسة ” .

وتابع الكعبي ان “تصاعد جماهيرية تحالف عزم شكلت مصدر قلق لدى الحلبوسي مما دعاه الى سلوك خاطئ وارتكاب أخطاء جسيمة مستغلا منصبة في رئاسة مجلس النواب لاسقاط ومحاربة منافسيه ” , مرجحا ” إزاحة الحلبوسي من كرسي الرئاسة في وقت قريب ” .

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