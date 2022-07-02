سر عمره 35 عاما.. مدربة منتخب سيدات أيرلندا تكشف اغتصابها على يد

2022/07/02 | 14:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المدرب الهولندية لمنتخب سيدات إيرلندا، فيرا باوف، الجمعة، أنها تعرضت للاغتصاب والاعتداء الجنسي من قبل ثلاثة رجال يعملون في كرة القدم الهولندية عندما كانت لاعبة، معربة عن أسفها لأن الاتحاد المحلي لم يتعامل مع اتهاماتها بشكل صحيح.

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