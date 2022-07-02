2022/07/02 | 14:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/متابعة ارتفع التضخم في أوروبا إلى مستوى قياسي جديد في يونيو 2022 على وقع الوضع في أوكرانيا والعقوبات الغربية على موسكو، ما يثير قلق الأسر الأوروبية.وأعلن مكتب الإحصاءات الأوروبي “يوروستات” الجمعة، أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خبير: “لم نر عبر التاريخ رقما مرتفعا إلى هذا الحد”..



بيانات جديدة عن التضخم في منطقة اليورو المركز الخبري الوطني.

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