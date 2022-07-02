مدير مكتب الصدر: كونوا على اتم الجهوزية

2022/07/02 | 14:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات

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