بالصور.. مصرع سائق وإصابة شقيقه إثر حادث سير في البصرة

2022/07/02 | 14:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث مروري في محافظة البصرة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنّ "حادثاً مرورياً وقع في قضاء الدير لمركبة من نوع (تويوتا هايلوكس بيكب)".وأضافت أنّ "سبب الحادث السرعة الشديدة وانحراف المركبة عن مسارها، مما أدى إلى اصطدامها بعمود الانارة، ووفاة سائقها وإصابة شقيقه".

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