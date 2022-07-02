الحشد ينفذ عملية أمنية لملاحقة الإرهابيين بخانقين في ديالى

2022/07/02 | 14:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ديالى

نفذت قوة من اللواء 23 بالحشد الشعبي، اليوم السبت، عملية أمنية لتفتيش قرى وبساتين في أطراف قضاء خانقين بديالى بحثا عن الإرهابيين.

وقال آمر اللواء 23 بشير العنبكي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "انطلقت صباح اليوم عملية أمنية لتفتيش قرى وبساتين في أطراف خانقين"، مضيفا أن "الهدف من العملية هو متابعة تحركات داعش وملاحقتهم وتأمين المنطقة لمنع الخروقات".

وتطلق القوات الامنية بين الحين والاخر عمليات لملاحقة الارهابيين في مختلف اماكن ديالى خاصة الصحراوية منها.

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