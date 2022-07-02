العراق وايران يتبادلان رفات 36 عسكريا سقطوا بحرب الخليج الاولى (صور)

2022/07/02 | 14:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اتمت مديرية حقوق الإنسان، اليوم السبت، عملية تبادل رفات عسكريين فقدوا جرّاء حرب الخليج الأولى (1980 - 1988).

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "اتمت شعبة استلام وتسليم الشهداء في البصرة قسم الأسرى والمفقودين التابع الى مديرية حقوق الإنسان، عملية تبادل لرفات عسكريين فقدوا جرّاء الحرب العراقية الإيرانية (1980- 1988) عبر منفذ الشلامجة الحدودي".

وأضافت أنه "جرى تسليم الجانب الإيراني (36) رفاتاً منها (21) رفاتاً من معلومي الهوية، وتم استلام (9) رفات لشهداء عراقيين مجهولي الهوية"، مبينةً أنه "تم إيداع الرفات في مقر شعبة الشهداء في البصرة، تمهيداً لنقلها الى دائرة الطب العدلي في بغداد، لإكمال الفحوصات الطبية".

وأختتمت أن "عملية الاستلام والتسليم تمت بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبحضور قائد عمليات البصرة وعدد من الضباط والمنتسبين".

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