على غير العادة.. مجلس الوزراء يعقد

2022/07/02 | 14:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الوزراء، اليوم السبت، "جلسته

الاعتيادية" برئاسة رئيس مجلس الوزراء،

مصطفى الكاظمي.

وقالت الحكومة العراقية بيان مقتضب

تلقته وكالة نون الخبرية، ان "مجلس

الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة

رئي

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